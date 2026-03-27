L'allenatore del Napoli ha adottato un nuovo approccio agli allenamenti, includendo sessioni doppie e una pausa più lunga rispetto al passato. La gestione della sosta è stata diversa rispetto alle occasioni precedenti, con interventi mirati per mantenere alta la condizione fisica della squadra. Questa strategia si inserisce nel programma di preparazione in vista delle prossime partite.

La sosta del Napoli non è stata gestita in modo morbido. Anzi. Per i giocatori rimasti a Castel Volturno, Antonio Conte ha scelto un programma intenso, con doppie sedute di allenamento durante questi giorni senza nazionali. A raccontarlo è Il Mattino, che ricostruisce il piano deciso dallo staff azzurro in questa fase del campionato. Dopo i tre giorni di riposo concessi alla squadra in seguito alla vittoria contro il Cagliari, il calendario prevede ora un nuovo stop di altri tre giorni. La ripresa è stata fissata per martedì prossimo. Sarà quello il momento in cui il gruppo inizierà a ricomporsi in modo più consistente, con il ritorno progressivo dei giocatori impegnati con le rispettive nazionali. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

© Forzazzurri.net - Conte cambia ritmo: doppie sedute e nuova pausa al Napoli

Articoli correlati

Leggi anche: Anche senza Conte, il Napoli fatica tanto: doppie sedute d’allenamento

Matic: “Conte al Chelsea voleva fare le doppie sedute, ma alla fine ci venne incontro e vincemmo la Premier”Nemanja Matic, centrocampista in forza al Sassuolo, ha rilasciato una lunga intervista alla Gazzetta dello Sport.

Aggiornamenti e notizie su Conte cambia

Discussioni sull' argomento Conte e Oriali, settimana di pausa! Ma ordinano 4 giorni duri a Castel Volturno: la decisione; Conte e Oriali assenti fino a lunedì. Intanto a Castel Volturno si procede con doppie sedute di allenamento.

Napoli con Gilmour e Lobotka, Conte: Sempre fatto il doppio play e continueremo cosìIl Napoli oggi contro il Cagliari ha schierato Lobotka e Gilmour insieme dal primo minuto di gioco. Una soluzione che però non è del tutto. tuttomercatoweb.com

Conte in conferenza: Roba straordinaria in 7 mesi! Finalmente un clean sheet! Sul doppio play...Al termine del match contro il Cagliari, il tecnico del Napoli Antonio Conte interverrà nella sala conferenze dallo Stadio Unipol Domus per rispondere alle domande ... tuttonapoli.net

CAMBIA TUTTO DURANTE LA SOSTA CONTE HA PRESO UNA DECISIONE - facebook.com facebook