Un container si è ribaltato in via Flavia, sotto il ponte di Giarizzole, causando l'interruzione totale del traffico in entrambe le direzioni. L'incidente è avvenuto mentre il contenitore era trasportato su un semirimorchio e si è ribaltato sulla strada, bloccando la circolazione. Sul posto sono intervenuti i mezzi di emergenza e le forze dell'ordine per gestire la situazione.

In entrambe le direzioni: è successo intorno alle 18 di oggi, 27 marzo. Notizia in aggiornamento Il traffico è bloccato in entrambe le direzioni della carreggiata in via Flavia, sotto il ponte di Giarizzole, dopo che un container è caduto da un semirimorchio in strada. È successo intorno alle 18 di oggi, 27 marzo: il camion che portava il container ad uso abitativo si dirigeva verso Borgo San Sergio, ma entrambe le semicarreggiate al momento sono ferme. La notizia è in aggiornamento. TriestePrima è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

© Triesteprima.it - Container si ribalta in via Flavia, traffico bloccato

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