Console sempre più care | nuovi aumenti in arrivo anche in Europa?

Negli ultimi mesi, i prezzi delle console sono aumentati più volte, e si prevede che questa tendenza possa continuare anche in Europa. Le variazioni riguardano modelli di diverse marche, con aumenti che coinvolgono sia versioni di base sia edizioni più avanzate. Questa situazione ha portato a un incremento delle spese per i consumatori interessati all’acquisto di queste apparecchiature.

Il mercato videoludico sta attraversando una fase di trasformazione significativa, segnata da un andamento dei prezzi completamente diverso rispetto al passato. Console di nuova generazione come PlayStation 5 e Xbox Series X non stanno seguendo il tradizionale calo di prezzo nel tempo, ma mostrano un trend opposto. Il costo di questi dispositivi risulta oggi superiore rispetto al lancio, evidenziando un cambiamento strutturale nel settore. Questo scenario riflette dinamiche economiche più ampie che stanno influenzando l’intero comparto tecnologico. Le informazioni più recenti indicano la possibilità di nuovi rincari nel mercato europeo, alimentando l’attenzione della comunità videoludica. 🔗 Leggi su Gamerbrain.net © Gamerbrain.net - Console sempre più care: nuovi aumenti in arrivo anche in Europa? Articoli correlati Leggi anche: Sigarette sempre più care, scattano i nuovi aumenti: listini e prezzi Sigarette sempre più care: aumenti fino a 30 centesimi per un pacchetto. I nuovi prezziBrutte notizie per i fumatori: dal 16 gennaio sigarette e tabacco costano di più. Contenuti e approfondimenti su Console sempre più care nuovi aumenti... Temi più discussi: RAM: aumento prezzi di pc e cellulari - Panda Security; I 100 migliori videogiochi di tutti i tempi, scelti da GQ con una giuria di esperti; Polemica sull'aumento del prezzo dei giochi fisici Switch 2; Gigabyte MO27Q28G OLED: dopo averlo provato, è il momento di passare ad un Monitor Gaming OLED. Console da gaming sempre più care: ecco come cambia la spesa negli USA dal 2019 ad oggiLe console e gli hardware dedicati al gaming diventano beni sempre più cari per gli appassionati del medium videoludico, e questo si riflette in maniera molto chiara nei nuovi dati rilevati dal noto ... everyeye.it Giocare su PC diventa sempre più economico rispetto a farlo su console, vincono i giochi che costano pocoStando a uno studio recente, giocare su PC è sempre meno costoso del farlo su console e ad andare particolarmente bene sono i giochi che costano di meno. NOTIZIA di Simone Tagliaferri — 26/11/2025 ... multiplayer.it ALIEN TRILOGY - Probe / Acclaim 1996 (Sega Saturn) Gli #Fps su console non hanno mai trovato un terreno troppo fertile. Questo genere nasce su Pc, ed è soltanto lì che può essere apprezzato al meglio. Certo, qualche eccezione ci sarebbe pure, ma sono s - facebook.com facebook