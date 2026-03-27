Martedì 31 marzo alle 10:00 si terrà una conferenza stampa presso la Sala Convegni del Conservatorio

In conferenza stampa le linee programmatiche del nuovo CdA. Focus strategico sul progetto per l'Auditorium Al centro dei lavori figurerà l'analisi dei progetti in cantiere, con un focus specifico sul potenziamento dell'Auditorium, ritenuto un elemento cruciale per le future attività didattiche e di produzione artistica. All'incontro prenderanno parte i membri del nuovo Consiglio di Amministrazione, le rappresentanze studentesche e i delegati istituzionali del Comune di Salerno. SalernoToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

© Salernotoday.it - Conservatorio di Salerno, i nuovi vertici presentano il piano 2026-2029

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