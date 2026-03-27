Conference Cup la Smile Cosenza Pallanuoto travolge l’NC Chania e vola in semifinale

La squadra di pallanuoto della Smile Cosenza ha ottenuto una vittoria contro l’NC Chania, mantenendo il primo posto in classifica e assicurandosi la qualificazione alle semifinali. Con questa affermazione, ha conquistato la seconda vittoria consecutiva in competizioni ufficiali. La partita si è conclusa con un risultato che ha garantito il passaggio del turno alla formazione calabrese.

La Smile Cosenza Pallanuoto centra la seconda vittoria in altrettante uscite, conserva il primato in classifica e certifica l’approdo in semifinale. Nell’incontro valevole per la seconda giornata del girone B della Final Eight di Conference Cup il sette travolge 18-7 le elleniche dell’NC Chania e conquista il suo ingresso nella fase decisiva del torneo. La formazione calabrese parte forte e sblocca il risultato con il diagonale vincente dalla mano sbagliata dell’olandese Mejer, incassa il provvisorio 1-1 siglato da Ntasiou e piazza la prima accelerazione con il micidiale break di 4-0 aperto dal bolide dalla distanza di Miller e chiuso dal primo centro di giornata di Rozic che sigla il 5-1 al termine della prima frazione. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Conference Cup, la Smile Cosenza Pallanuoto travolge l’NC Chania e vola in semifinale Articoli correlati Pallanuoto femminile, anche la Brizz eliminata in Conference Cup. Solo Cosenza alla Final EightSi chiude in maniera amara per l’Italia la tre giorni di sfide del Qualification Round II della Conference Cup 2025-2026 di pallanuoto femminile:... Pallanuoto femminile, Cosenza vince in Conference Cup. Brizz beffata ai rigori, Bogliasco battuta di misuraConquista solo un punto la Brizz Nuoto, beffata ai rigori, nel Girone D, in corso ad Istanbul, dalle croate dello ZAVK Mladost, che si impone per... Aggiornamenti e notizie su Conference Cup la Smile Cosenza... Temi più discussi: Conference cup di Pallanuoto, la Smile Cosenza vince la prima gara; Cosenza - La Smile Pallanuoto alla Final Eight di Conference Cup; Smile Cosenza Pallanuoto, Rozic scatenata: prima vittoria nella Final Eight di Conference Cup · LaC News24; Final Eight Conference Cup, l’uragano Rozic trascina il Cosenza al successo sul CN Sant Feliu. Conference Cup, la Smile Cosenza Pallanuoto travolge l’NC Chania e vola in semifinaleLa Smile Cosenza Pallanuoto centra la seconda vittoria in altrettante uscite, conserva il primato in classifica e certifica l'approdo in semifinale. oasport.it Conference cup di Pallanuoto, la Smile Cosenza vince la prima garaLa Final Eight della Conference Cup femminile di pallanuoto, che si sta disputando in Grecia, è iniziata con un successo della Smile Cosenza Pallanuoto, che continua il suo percorso netto in Europa. rainews.it Conference Cup Atene 2026. Netta vittoria per le ragazze Smile. Battute le Spagnole del C.N. Sant Feliu. - facebook.com facebook Lotta Champions, Europa e Conference League: calendario e scontri diretti a confronto #SkySport x.com