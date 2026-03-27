Nei giorni scorsi, i carabinieri di Cesenatico hanno denunciato un uomo di 37 anni di nazionalità marocchina. L'uomo era stato condannato per violenza sessuale ed era soggetto a un ordine di espulsione. Durante un controllo in centro, è stato trovato dai militari in possesso di documenti e posizione irregolare sul territorio nazionale.

Nei giorni scorsi, i carabinieri di Cesenatico hanno denunciato un 37enne cittadino marocchino, con l'accusa di soggiorno irregolare nel territorio nazionale e “violazione del provvedimento di espulsione. L’uomo, che nel marzo del 2022 era stato sottoposto a fermo di polizia giudiziaria dai carabinieri, era stato poi condannato dal tribunale di Forlì alla pena di quattro anni, cinque e dieci giorni di reclusione per violenza sessuale lesioni personali aggravate commessi nel febbraio 2022, in un comune della riviera. Nell’ottobre scorso, al termine dell’espiazione della pena scontata nel carcere di Verona, l’uomo era stato colpito da un provvedimento di espulsione dal territorio nazionale. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

© Cesenatoday.it - Condannato per violenza sessuale e con un'espulsione a carico, trovato dai Carabinieri in giro in centro

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