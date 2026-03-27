In occasione delle celebrazioni della Settimana Santa, la Schola Cantorum “Padre Settimio Zimarino” di Chieti organizza il tradizionale Concerto di Pasqua. L’evento propone al pubblico un percorso musicale attraverso due grandi capolavori della musica sacra, offrendo un momento di ascolto durante le festività pasquali. La manifestazione si svolge con la partecipazione del coro e si tiene in una location cittadina.

L'exploit di La7, una rete che dipende dagli umori della politica. Nel bene e nel male In occasione delle celebrazioni della Settimana Santa, la Schola Cantorum “Padre Settimio Zimarino” di Chieti rinnova il suo appuntamento con il tradizionale Concerto di Pasqua, proponendo al pubblico un intenso percorso musicale e spirituale attraverso due grandi capolavori della musica sacra: Stabat Mater di J. G. Rheinberger e il Requiem di G. Fauré. L'evento è in programma martedì 31 marzo, alle ore 20.30, al seminario regionale. Un appuntamento imperdibile per tutti gli amanti della musica sacra e per chi desidera vivere pienamente il significato più profondo della Pasqua attraverso l’arte. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

© Chietitoday.it - Concerto di Pasqua della Schola Cantorum “Padre Settimio Zimarino”

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