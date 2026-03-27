‘Con orgoglio nei comuni’ | al via il nuovo ciclo di incontri di Coldiretti con produttori e istituzioni

Coldiretti Ferrara ha avviato un nuovo ciclo di incontri intitolato “Con orgoglio nei comuni”, dedicato al confronto tra produttori agricoli e amministrazioni locali. La serie di incontri, programmata per il 2026, prevede momenti di ascolto con i soci e di dialogo con le istituzioni del territorio. L’obiettivo è promuovere un confronto diretto tra le parti coinvolte nel settore agricolo locale.

Nuova iniziativa dell’organizzazione agricola ferrarese Coldiretti. ‘Con orgoglio nei comuni’, è il titolo del nuovo format di incontri di ascolto con i soci e di dialogo con le amministrazioni locali che Coldiretti Ferrara ha messo in campo per il 2026. “Siamo partiti dal comune capoluogo – racconta il direttore di Coldiretti Ferrara Alessandro Visotti – e toccheremo nel corso dell’anno tutti i comuni del territorio. In questo primo appuntamento sono emersi temi di attualità, dalle problematiche dei costi di produzione e delle speculazioni, alle annose questioni dei danni da fauna, alle problematiche dell’identificazione dei prodotti autenticamente made in Italy rispetto al codice doganale Ue e alla etichettatura d’origine, fino alle filiere ed alla redistribuzione del valore al loro interno”. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it © Ferraratoday.it - ‘Con orgoglio nei comuni’: al via il nuovo ciclo di incontri di Coldiretti con produttori e istituzioni Articoli correlati Geopolitica, le sfide del nuovo ordine globale: in Malatestiana il ciclo di incontri con espertiIn Biblioteca Malatestiana, a partire da mercoledì 25 febbraio si alza il sipario su un nuovo ciclo di incontri dal titolo "Il coraggio di conoscere... Sapori stagionali e supporto alle filiere locali: al mercato di Campagna Amica un mese di incontri con i produttori del territorioIl mese di febbraio porta con sé un calendario ricco di iniziative al Mercato di Campagna Amica di Forlì, in viale dell’Appennino 16. Contenuti e approfondimenti su 'Con orgoglio nei comuni' al via il... Argomenti discussi: Coldiretti riparte dai Comuni; Coldiretti, agricoltori in protesta a Bruxelles: Così le nostre produzioni sono penalizzate. Donne Coldiretti, Provincia Nuoro tra le eccellenze nazionaliParola d'ordine: connessioni. Tra imprese, territori, comunità. Ma soprattutto tra donne. È da qui che riparte il percorso delle ... sardegnareporter.it