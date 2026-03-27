comunicato sindacale

Oggi le giornaliste e i giornalisti hanno deciso di astenersi dal lavoro per richiedere il rinnovo del contratto di lavoro, che non è stato aggiornato da dieci anni. Si tratta dell’unica categoria di lavoratori dipendenti in Italia ad avere questa situazione. La protesta ha coinvolto diverse redazioni e si svolge in diverse città italiane.

Oggi le giornaliste e i giornalisti tornano a scioperare per il rinnovo del contratto di lavoro, scaduto da dieci anni, unica categoria di lavoratori dipendenti in Italia. Questa è la seconda giornata di sciopero di un pacchetto di cinque, la terza è già proclamata per il 16 aprile. Avere un contratto rinnovato non è un privilegio. Essere pagati in modo dignitoso, dentro e fuori le redazioni, non è un privilegio. Lavorare senza precarietà permanente non è un privilegio. Fare informazione libera, professionale e indipendente, senza ricatti economici, è un diritto. Garantire condizioni dignitose per chi lavora, per chi entra nella professione e per chi ne esce è un obbligo. 🔗 Leggi su Amica.it

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