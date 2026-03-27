Sono stati terminati i lavori per la dorsale ciclabile di Modena nord, situata in via delle Nazioni. L’intervento ha collegato la zona industriale alla rete ciclopedonale già presente, permettendo di raggiungere la stazione centrale dei treni e il centro cittadino. La nuova pista si inserisce nel progetto di miglioramento delle infrastrutture per le biciclette nella città.

Arrivato a conclusione l’intervento che riconnette la zona industriale con il centro città, l’ultimo degli interventi ciclopedonali realizzati nell’ambito del Pnrr Le coppie di fermate dell’autobus interessate da interventi sono state rialzate e sono stati messi in sicurezza gli attraversamenti corrispondenti anche con l’installazione di isole salvagente e la contestuale realizzazione di aiuole alberate. È stato ridefinito l’innesto del braccio di uscita della nuova rotatoria Canaletto-Nazioni su viale delle Nazioni e sono stati realizzati oltre una quarantina di nuovi parcheggi sul lato ovest dello stesso viale. Infine, è stata migliorata... 🔗 Leggi su Modenatoday.it

© Modenatoday.it - Completati in via delle Nazioni i lavori per la dorsale ciclabile Modena nord

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