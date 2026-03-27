La gestione della Fondazione Morpurgo Hofmann di Udine è al centro di un acceso confronto dopo che è stato reso noto il raddoppio del compenso del presidente. La notizia ha suscitato reazioni da parte di un consigliere comunale di Alleanza Verdi e Sinistra – Possibile, che ha criticato pubblicamente l’aumento, definendolo eccessivo. La vicenda ha attirato l’attenzione dell’opinione pubblica e dei media locali.

È scontro aperto sulla gestione della Fondazione Morpurgo Hofmann di Udine. Al centro della polemica il compenso del presidente Lorenzo Bosetti, finito nel mirino del capogruppo in consiglio comunale di Alleanza Verdi e Sinistra – Possibile, Andrea Di Lenardo, che parla di un aumento “più che raddoppiato” e chiede chiarimenti pubblici. A sollevare il caso è Andrea Di Lenardo, che punta il dito contro una delibera del consiglio di amministrazione con cui sarebbe stato riconosciuto “il compenso massimo previsto” per gli amministratori. Secondo quanto riportato dal consigliere, il presidente Lorenzo Bosetti sarebbe passato da circa 30 mila a 68 mila euro annui. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

© Udinetoday.it - Compenso del presidente raddoppiato, è bufera: il caso scuote la Fondazione

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Sono un Avvocato semplice. Mi emoziono quando il Giudice applica l’aumento del compenso per i collegamenti ipertestuali - facebook.com facebook