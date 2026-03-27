Due giorni di sopralluoghi e audizioni si sono svolti nelle zone colpite dall’alluvione, coinvolgendo sindaci e rappresentanti dei cittadini alluvionati. Le ispezioni hanno interessato le aree del cesenate, del forlivese e del ravennate, con l’obiettivo di fare luce sulla situazione e sulle responsabilità legate all’evento. La commissione d’inchiesta ha concluso le attività nel corso di questa settimana.

"Il clima non può diventare un alibi per nascondere responsabilità politiche e amministrative. Eventi come quello del 2023, secondo studi scientifici, non possono essere considerati straordinari" “Si sono conclusi due giorni di sopralluoghi nel cesenate, nel forlivese e nel ravennate, insieme alle audizioni di sindaci e comitati dei cittadini alluvionati. Abbiamo voluto portare la Commissione direttamente nei territori colpiti, per verificare la situazione reale e ascoltare amministratori e cittadini. Ringraziamo il presidente Pino Bicchielli e tutti i componenti della Commissione per il lavoro svolto”. Lo dichiarano in una nota Alice Buonguerrieri e Beatriz Colombo, rispettivamente segretaria e capogruppo di FdI della commissione d’inchiesta sul rischio idrogeologico e sismico. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

© Cesenatoday.it - Commissione d'inchiesta nei luoghi dell'alluvione, Fratelli d'Italia: "E' emerso un quadro impietoso"

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