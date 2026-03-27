Commercio in Lombardia sono oltre 200 i comuni senza negozi alimentari

In Lombardia, più di 200 comuni non dispongono di negozi alimentari, con 47 di essi che non hanno più negozi attivi. Questa situazione ha portato alla scomparsa totale del commercio alimentare in alcune aree, interessando più di 21.000 abitanti. La mancanza di punti vendita alimentari riguarda sia zone rurali sia più piccole comunità, evidenziando una riduzione significativa dell’offerta commerciale locale.

Sono oltre 200 i comuni lombardi senza negozi alimentari, in 47 di questi il commercio è completamente scomparso, lasciando più di 21.500 abitanti senza alcun servizio. È quanto emerge dai dati presentati all’ assemblea di Confcooperative Consumo e Utenza Lombardia, che ha confermato alla presidenza Marco Bordoli, classe 1958, Socio della Cooperativa Lombarda di Consumo di Cernusco sul Naviglio, consigliere del Cda di Dit-Distribuzione Italiana, consigliere del Cda di Consorzio Promo 3 e presidente di Planet Farms. Il rieletto presidente si trova così, per un ulteriore quadriennio, alla guida dell’organismo di Confcooperative Lombardia che rappresenta 186 imprese cooperative aderenti con 51. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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