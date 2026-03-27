Commercio agrigentino al collasso Caruana | Siamo davanti a una vera desertificazione

Il settore commerciale nella provincia sta attraversando una crisi profonda, con molte attività che chiudono o riducono l’attività. La causa principale è l’aumento dei costi legati alle materie prime, ai carburanti e ai trasporti, che hanno ridotto l’accesso ai mercati e messo in difficoltà i commercianti locali. La situazione viene descritta come una vera e propria desertificazione commerciale.

Guerre, aumento del costo delle materie prime, del prezzo dei carburanti e conseguentemente dei trasporti stanno mettendo in crisi il settore del commercio anche nella nostra provincia. A questo si aggiunge la ridotta capacità di spesa degli agrigentini la cui fonte di reddito è prevalentemente derivante dal lavoro impiegatizio. Una crisi grave, che fa registrare continue chiusure di attività commerciali e una diminuzione di nuove aperture. Si stima che le aziende commerciali nel solo comune di Agrigento siano circa 2000. A livello di capoluogo, tuttavia, si è consumato un drammatico crollo delle attività al dettaglio del 37,5% tra il 2012 e l'inizio del 2026, assegnando alla città la maglia. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it © Agrigentonotizie.it - Commercio agrigentino al collasso, Caruana: “Siamo davanti a una vera desertificazione” Articoli correlati Salvate i negozi, in Lombardia commercio al dettaglio in netto calo (-23%). Va peggio nei centri storici: “No alla desertificazione”Milano, 16 marzo 2026 – I negozi? Fanno sempre più fatica in Lombardia, dove il commercio al dettaglio è in calo. Commercio in caduta libera: «Rischio desertificazione»L'allarme arriva oggi 12 marzo dal presidente di Confcommercio Padova, Patrizio Bertin.