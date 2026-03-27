come trasformare i fumi delle acciaierie in risorsa

Un nuovo metodo industriale consente di riutilizzare i residui delle acciaierie attraverso il processo Waelz, trasformandoli in materie prime. Questa tecnologia permette di ridurre l’utilizzo delle miniere e di contenere l’impatto ambientale legato alla produzione di acciaio. Il processo rappresenta un esempio di collaborazione tra settore industriale e tutela ambientale, puntando a un ciclo di produzione più sostenibile.

Nel contesto attuale, in cui la transizione verso modelli produttivi sostenibili rappresenta una priorità strategica a livello globale, l’economia circolare si afferma come paradigma fondamentale per coniugare sviluppo industriale e tutela ambientale. In questo scenario le imprese sono chiamate a ripensare i propri pro cessi in un’ottica di rigenerazione delle risorse, di riduzione degli sprechi e della valorizzazione dei materiali lungo l’intero ciclo di vita. «L’attività della Pontenossa Spa – conferma Claudio Cerioli, Ceo del l’azienda seriana – si inserisce pienamente nell’ambito dell’economia circolare, recuperando metalli strategici da un rifiuto che deriva dalla produzione dell’acciaio, per poi ridare loro valore reimmettendoli nel circolo della produzione industriale. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

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