Come si sposteranno i pendolari brianzoli quando il Besanino si fermerà per 12 mesi

Il 7 settembre è la data stabilita per l’interruzione del servizio del Besanino, che durerà 12 mesi. La sospensione riguarda i pendolari che utilizzano questa linea per raggiungere il lavoro, la scuola e altri impegni quotidiani. Sindaci e cittadini dei Comuni interessati esprimono preoccupazione per le difficoltà che la fermata temporanea comporterà nei loro spostamenti.

Se lo chiedono i sindaci intimoriti dai disservizi che lo stop del Besanino porterà ai cittadini. L'opzione degli autobus non convince (in primis i pendolari) Sembra ancora molto lontana, ma quella del 7 settembre è una data vicina e soprattutto molto temuta: dagli studenti, dai lavoratori e dai sindaci dei Comuni coinvolti, loro malgrado, dal fermo del Besanino. La tratta – molto utilizzata e che porta da Lecco a Milano Porta Garibaldi – si fermerà per un anno (fino al 28 agosto 2027) per consentire i lavori per la realizzazione della Pedemontana. Una tratta che si fermerà tra le stazioni di Triuggio e di Villasanta (che diventeranno capolinea) mettendo in ginocchio tantissimi pendolari. 🔗 Leggi su Monzatoday.it © Monzatoday.it - Come si sposteranno i pendolari brianzoli quando il Besanino si fermerà per 12 mesi Articoli correlati Leggi anche: Pendolari brianzoli restano a terra: per due settimane il Besanino si ferma (ancora) Aggiornamenti e notizie su Come si sposteranno i pendolari... Il Besanino Express riparte: il treno storico tra Milano e il lago che fa sognare i bambiniIl Besanino Express riparte il 29 marzo 2026: una gita in treno storico da Milano a Lecco perfetta da vivere con i bambini. nostrofiglio.it Il Besanino si ferma a Monza. Stop per lavori fino al 3 aprileDa martedì nuovi disagi per i pendolari, questa volta per un cantiere alla stazione di Milano Porta Garibaldi. E mercoledì in Regione si deciderà come affrontare il blocco di un anno per le opere di P ... msn.com