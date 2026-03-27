Come sarà il nuovo centro storico di Latina | ecco il progetto di riqualificazione

È stato presentato il progetto di riqualificazione del centro storico di Latina. L’intervento prevede interventi sulla valorizzazione degli edifici di fondazione, con l’obiettivo di trasformarli in spazi vivi dedicati alla cultura e ai servizi. La proposta mira a migliorare l’aspetto architettonico e funzionale dell’area, coinvolgendo la tutela del patrimonio storico e la promozione di nuovi utilizzi pubblici.

“Valorizzare il nostro patrimonio. Esaltare le qualità architettoniche degli edifici di fondazione, rendendoli non solo monumenti da guardare, ma fulcri di vita culturale e servizi. Riconnettere gli spazi: vogliamo trasformare i grandi assi stradali in corridoi verdi, favorendo la mobilità dolce e pedonale, per connettere il cuore della città con l’università e il Parco Falcone Borsellino. Più spazio per le persone, meno per le auto: la nostra strategia prevede di ‘depavimentare’ aree oggi soffocate dall'asfalto per restituire suolo alla vegetazione, creando piazze accoglienti, parchi giochi e spazi per eventi all’aperto. Attrattività e commercio: un centro storico più bello e accessibile è un centro che sostiene i nostri commercianti e attrae turisti, rendendo Latina una città dinamica 24 ore su 24”. 🔗 Leggi su Latinatoday.it © Latinatoday.it - Come sarà il "nuovo" centro storico di Latina: ecco il progetto di riqualificazione Articoli correlati Riqualificazione del centro storico: il progetto presentato alla cittàDue incontri per presentare a cittadini e associazioni la riqualificazione del centro storico di Latina, ovvero il masterplan redatto dal gruppo di... Napoli, ecco il progetto di riqualificazione del Centro DirezionaleIl primo intervento operativo approvato riguarda la riqualificazione dei sistemi di risalita, con un quadro economico di 1 milione e 310 mila euro... Altri aggiornamenti su Come sarà il nuovo centro storico di... Temi più discussi: Come sarà il nuovo centro storico di Latina: ecco il progetto di riqualificazione; Latina, il rimpasto è servito: venerdì il varo della nuova giunta; FinecoBank, nuovo ingresso a Latina; LATINA | Rigenerazione urbana: nuovo incontro per il masterplan del cuore storico della città. Come sarà il nuovo centro storico di Latina: ecco il progetto di riqualificazioneValorizzare il nostro patrimonio. Esaltare le qualità architettoniche degli edifici di fondazione, rendendoli non solo monumenti da guardare, ma fulcri di vita culturale e servizi. Riconnettere gli ... latinatoday.it Latina, Filippo Cannizzo presenta il nuovo libro Scampoli di felicitàSabato 21 marzo 2026, nella sede LBC di via Cattaneo a Latina, sarà presentato il nuovo libro del filosofo Filippo Cannizzo, Scampoli di felicità, con letture, musica e interventi dedicati al volume ... latinaquotidiano.it Comune di Latina - facebook.com facebook Non mi diverto a scrivere. Mi diverto a leggere e studiare, e soprattutto a andare in giro per Latina – dal barbiere oppure al bar Mimì – a litigare con quelli che incontro. Antonio Pennacchi [Oggi, alle 18 e 30, a casa Manzoni, si presenta il Meridiano di Antonio x.com