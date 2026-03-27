Combattimenti clandestini tra cani | a Salerno il convegno per fermare un fenomeno ancora diffuso ma poco visibile

Da fanpage.it 27 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Salerno si è svolto un convegno dedicato al fenomeno dei combattimenti clandestini tra cani, coinvolgendo esperti, rappresentanti delle istituzioni e associazioni. Durante l’incontro sono state affrontate le norme vigenti, i fondi disponibili e le strategie per il recupero degli animali coinvolti. Sono stati discussi anche interventi di riabilitazione e misure di prevenzione da adottare per contrastare questa realtà ancora presente.

A Salerno esperti, istituzioni e associazioni hanno discusso su leggi, fondi e strategie per il recupero dei cani salvati dai combattimenti, tra nuove norme, riabilitazione e prevenzione. L'incontro organizzato da Humane Worlds for Animals e Fondazione Cave Canem è stato moderato dalla giornalista Diana Letizia, responsabile di Kodami. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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