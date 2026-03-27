Sabato sera alle 21:00 si disputa l’amichevole tra Colombia e Francia, seconda partita in questa tournée americana. La squadra francese, guidata dall’allenatore Deschamps, affronta la Colombia di Lorenzo. Le formazioni non sono ancora state annunciate, e le quote di scommessa sono in fase di definizione. L’incontro si svolge su un campo neutro, senza pubblico internazionale presente.

Seconda amichevole in questa tournée americana per la Francia di Deschamps che affronta la Colombia di Lorenzo. Los Cafeteros arrivano con grandi aspettative al prossimo mondiale, dopo aver battuto tutte le grandi e messo insieme una serie di risultati utili consecutivi. Il tecnico ex Bari ha un gruppo solido che si appoggia sull’asse Ospina-Arias-James Rodriguez-Cordoba lontano dai picchi degli anni ’90 ma decisamente più concreto.. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Colombia-Francia (Amichevole, 29-03-2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici

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