Colazione inclusiva | a Udine arrivano dolci a basso carico glicemico e menù leggibili

A Udine è stato avviato un progetto che introduce dolci a basso carico glicemico e menù con informazioni chiare e accessibili. L'iniziativa mira a rendere le offerte di pasticceria più comprensibili e adatte anche a chi deve monitorare l’assunzione di carboidrati. L'obiettivo è creare un ambiente più inclusivo e consapevole per tutti i clienti.

A Udine nasce un esperimento che prova a rendere la pasticceria un luogo un po' più “leggibile” per tutti, anche per chi convive con il diabete o deve porre particolare attenzione alla gestione dei carboidrati. Dalla collaborazione tra Caffè Beltrame e NT – Nutrition Table prende forma una linea di prodotti a basso carico glicemico e, soprattutto, un cambio di impostazione: non solo ricette pensate per un diverso equilibrio nutrizionale, ma informazioni chiare e consultabili sull'intera offerta. L'idea di fondo è semplice e, per certi versi, controintuitiva rispetto a molte modalità alimentari: i carboidrati non vengono demonizzati né eliminati, ma inseriti in una composizione più bilanciata. 🔗 Leggi su Udinetoday.it © Udinetoday.it - Colazione inclusiva: a Udine arrivano dolci a basso carico glicemico e menù “leggibili” Articoli correlati Leggi anche: La colazione è un menù livignasco Arriva la colazione stellata: il menù degustazione a base di french toast e caffè costa oltre 100 euroCredevate che i menù stellati fossero riservati solo a pranzi e cene? Vi sbagliavate: ecco la degustazione offerta a colazione firmata dallo chef...