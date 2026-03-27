Netflix ha annunciato il ritorno di City Hunter con un secondo capitolo, descritto come più grande e più emotivo rispetto al primo. La piattaforma ha reso disponibile il nuovo episodio, che segue la ripresa dell'interesse da parte del pubblico dopo il successo della prima stagione. La produzione è stata realizzata con un budget più consistente e coinvolge un cast ampliato rispetto alla precedente.

City Hunter è pronto ora a tornare con un secondo capitolo più grande e consapevole, dopo aver ritrovato (e riconquistato) il suo pubblico. Netflix conferma City Hunter 2, sequel del live-action giapponese di successo. Con il ritorno del cast originale e una visione più ambiziosa, il film promette azione, ironia e maggiore intensità emotiva, con un'uscita prevista nel 2027. Il successo globale che ha reso inevitabile il sequel Dopo aver scalato le classifiche globali e conquistato milioni di spettatori, City Hunter si prepara ufficialmente a tornare. Netflix ha confermato la produzione di City Hunter 2, segnando un passaggio importante non solo per il franchise, ma anche per il panorama delle produzioni giapponesi live-action sulla piattaforma. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - City Hunter 2: Netflix rilancia il fenomeno globale con un sequel “più folle e più emotivo”

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Temi più discussi: CITY HUNTER 2: Netflix annuncia un sequel per il live action; Netflix annuncia il sequel del film live action di City Hunter; City Hunter 2 in sviluppo presso Netflix, sull’onda del successo di One Piece; Ultime uscite e novità su Netflix (marzo 2026).

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