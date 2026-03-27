Cinecittà festeggia gli utili mentre il cinema vive una ‘incertezza devastante’ È questo un buon governo?

Cinecittà ha annunciato risultati economici positivi, mentre il settore cinematografico attraversa un periodo di grande incertezza. Sono stati segnalati aumenti di profitto in alcune aziende del settore, ma molti attori e produttori continuano a fronteggiare difficoltà legate alla riduzione di pubblico e ai cambiamenti nelle modalità di distribuzione dei film. La differenza tra le performance finanziarie di alcuni soggetti e le condizioni generali del cinema appare evidente.

Diverte osservare la distanza abissale tra chi manifesta entusiasmo per la situazione del cinema italico, come l’Amministratrice delegata di Cinecittà spa Manuela Cacciamani, e chi il cinema lo vive sulla propria pelle, imprenditoriale autoriale tecnica: interpretando il malessere di molti operatori del settore, è sorprendente ed emblematico che la più diffusa testata giornalistica “business” del settore, il mensile Box Office abbia pubblicato lo stesso giorno della sortita di Cacciamani – mercoledì 25 marzo 2026 – un lungo articolo critico, a firma di una giornalista esperta qual è Valentina Torlaschi, che denuncia (già nel titolo) “ritardi, storture e un +138 % di tax credit alle produzioni straniere”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Cinecittà festeggia gli utili mentre il cinema vive una ‘incertezza devastante’. È questo un buon governo? Articoli correlati Leggi anche: Cinema, il ‘700 a Cinecittà con gli abiti di Firth, Canet, Buscemi Cinecittà World 2026: il grande cinema riparte da RomaCosa: Riapertura della stagione 2026 di Cinecittà World e dei parchi del gruppo, con 40 attrazioni e 6 nuovi show live. Tutti gli aggiornamenti su Cinecittà festeggia «Cinecittà torna in utile, hub unico al mondo per attrarre produzioni»L’ad Manuela Cacciamani: «L’esercizio 2025 si chiude con un risultato di 1,5 milioni di euro ante imposte». In arrivo Annibale con Denzel Washington e la serie Netflix Assassin’s Creed ... msn.com Capodanno a Cinecittà World: gli eventi in programma per festeggiare l'arrivo del 2026Il parco dei divertimenti del cinema e della tv di Roma ha aperto le prenotazioni per trascorrere l'ultimo giorno dell'anno tra cene, show e musica dal vivo. Cinecittà World ha svelato il suo ... movieplayer.it