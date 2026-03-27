Chiuse i due figli appena nati in freezer | mamma francese condannata a 25 anni

Una donna francese è stata condannata a 25 anni di reclusione per aver chiuso i cadaveri dei suoi due figli appena nati in un freezer di casa. I corpi sono stati scoperti da un’amica di una delle figlie più grandi, mentre la donna non è stata ritenuta responsabile dell’uccisione. La sentenza si basa sulla valutazione che non abbia causato direttamente la morte dei bambini.

Secondo i giudici francesi la donna non ha ucciso i suoi due figli, ma ne ha chiuso i cadaveri in un freezer di casa: i corpi vennero trovati da un'amica di un'altra figlia più grande. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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