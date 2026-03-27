La criminologa ha annunciato che il procedimento giudiziario riguardante l'accusa di stalking nei suoi confronti sarà archiviato. La decisione arriva dopo aver ricevuto la richiesta di archiviazione da parte della procura. La donna ha commentato la notizia affermando che si tratta di un attacco mediatico e ha espresso rabbia per quanto accaduto. La vicenda è ancora in fase di definizione presso il tribunale competente.

Roberta Bruzzone ha annunciato che sarebbe in dirittura d’arrivo l’archiviazione per le accuse di stalking. Dopo una settimana di quelli che ha definito “attacchi mediatici e minacce”, la criminologa si è detta sollevata. Ora la decisione spetterà al Gip, mentre Bruzzone valuta di intraprendere azioni legali contro chi l’ha accusata. L’annuncio di Roberta Bruzzone La vicenda che ha coinvolto la criminologa Roberta Bruzzone sembra avviarsi verso una conclusione a lei favorevole. Dopo giorni di forte esposizione mediatica e accuse molto pesanti, emerge infatti la notizia destinata a cambiare il quadro: la richiesta di archiviazione del procedimento per le accuse di stalking sarebbe già stata firmata dal magistrato competente. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Chiesta archiviazione per Roberta Bruzzone e l'accusa di stalking, rabbia della criminologa: "Fango mediatico"

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