E ora, per la rubrica Stop the Scroll!, riassunti commentati per chi non ha tempo da perdere, ma vuole approfondire lo stesso. Basta non dire “guerra” (Gail Beckerman, The Atlantic ) – L’amministrazione Trump evita di definire “guerra” le operazioni militari Usa contro l’Iran: preferisce termini come “operazione” o “missione”. Questa scelta linguistica ha innanzitutto una motivazione legale: secondo la Costituzione solo il Congresso può dichiarare guerra, quindi evitare il termine consente al presidente di bombardare senza un’autorizzazione formale. Alcuni politici arrivano persino a ridefinire il concetto di guerra, sostenendo che esista solo quando ci sono truppe Usa sul terreno. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Chi ha detto ‘guerra’?

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