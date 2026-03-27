Mohammad Bagher Ghalibaf è un esponente della Repubblica Islamica che si presenta senza abiti tradizionali o turbante. La sua figura viene spesso associata a ruoli di rilievo nel governo del paese. In vista di eventuali mediazioni tra gli Stati Uniti e l’Iran, si parla di Ghalibaf come di un possibile interlocutore. La sua presenza pubblica e il suo ruolo politico sono al centro di discussioni legate alle relazioni internazionali.

Mohammad Bagher Ghalibaf è uno di quei rappresentanti della Repubblica Islamica che appare senza turbante e senza abiti tradizionali. Esattamente come il presidente Masoud Pezeshkian e come il defunto segretario del consiglio di sicurezza nazionale, Alì Larijani. Ghalibaf quindi è il membro della componente “laica” della teocrazia, un politico non appartenente al clero sciita ed esterno alla gerarchia religiosa. Questo ne fa un interlocutore “credibile”, almeno agli occhi degli statunitensi e non solo. Chi cerca sponde dentro Teheran, scava infatti nell’elenco di quegli esponenti sì conservatori (e dunque in grado di non urtare molto le Guardie della Rivoluzione) ma esterni al clero. 🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - Chi è Mohammed Bagher Ghalibaf, il possibile interlocutore tra Usa e Iran

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