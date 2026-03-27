Chi è Antonio Mura nuovo capo di gabinetto di Nordio

Il magistrato in pensione Antonio Mura è stato nominato nuovo capo di gabinetto del ministro della Giustizia, successivamente alle dimissioni di Giusi Bartolozzi. La sua nomina è stata annunciata recentemente e si inserisce nell’ambito di un cambio nel vertice della struttura di supporto al ministro. Mura ha una lunga carriera nel settore giudiziario prima di passare in pensione.

Sarà il magistrato in pensione Antonio Mura il nuovo capo di gabinetto del ministro della Giustizia Carlo Nordio dopo le dimissioni di Giusi Bartolozzi. Quest’ultima, com’è noto, ha fatto un passo indietro dopo le polemiche per le sue frasi sulla magistratura come « plotone d’esecuzione », una volta certificata la sconfitta del centrodestra al referendum. Carlo Nordio e Giusi Bartolozzi (Imagoeconomica). Chi è Antonio Mura. Il 72enne Mura, che era già consigliere giuridico di Nordio, diventa così il braccio destro operativo del Guardasigilli. Originario di Sassari, vanta una lunga esperienza nella carriera requirente. Ma ha anche esperienza come giudice. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Chi è Antonio Mura, nuovo capo di gabinetto di Nordio Articoli correlati Chi è Antonio Mura nuovo capo di gabinetto di Nordio, ex magistrato scelto dopo l'addio di Giusi BartolozziAntonio Mura è il nuovo capo di gabinetto del ministro della Giustizia Carlo Nordio. Leggi anche: Antonio Mura è il nuovo capo gabinetto scelto da Nordio dopo l'addio di Bartolozzi Aggiornamenti e notizie su Antonio Mura Temi più discussi: Antonio Mura è il nuovo capo di gabinetto del ministro della Giustizia Carlo Nordio. Prende il posto di Giusi Bartolozzi; Antonio Mura nuovo capo di gabinetto di Nordio; Giustizia, Antonio Mura nuovo capo di gabinetto al posto di Bartolozzi; Antonio Mura è il nuovo capo gabinetto scelto da Nordio dopo l'addio di Bartolozzi. Antonio Mura nuovo capo di gabinetto: chi è il magistrato scelto da Carlo NordioMagistrato di lunga esperienza e già a capo dell’Ufficio legislativo del ministero, Antonio Mura subentra a Giusi Bartolozzi come capo di gabinetto di Carlo Nordio. notizie.it Antonio Mura è il nuovo capo gabinetto scelto da Nordio dopo l'addio di BartolozziMagistrato di lungo corso ed ex procuratore generale alla Corte d’appello di Roma, il nuovo volto di fiducia del ministro della Giustizia si è occupato di alcuni tra i maggiori casi nazionali ... today.it Il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, ha scelto come nuovo capo di gabinetto Antonio Mura, un magistrato in pensione (proprio come Nordio), con una lunga esperienza sia come procuratore che come giudice - facebook.com facebook Antonio Mura nuovo capo di gabinetto del ministro della Giustizia Carlo Nordio, l’ex procuratore generale di Roma al posto di Bartolozzi x.com