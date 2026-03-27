Chi conquista il pubblico e chi resta indietro | i numeri dello streaming del Serale di Amici 25

Durante il Serale di Amici 25 sono stati analizzati i dati di streaming dei brani inediti e gli ascolti mensili. La classifica mostra quali artisti sono riusciti a conquistare il pubblico e quali, invece, hanno registrato numeri più bassi. Le statistiche forniscono un quadro chiaro della performance di ciascun concorrente, evidenziando le differenze nelle preferenze degli ascoltatori.

Amici 25: la classifica streaming tra brani inediti e ascolti mensili, chi brilla e chi fatica a farsi notare. Ecco tutti i dettagli. Con l’avvio della fase serale di Amici 25, i giovani cantanti e ballerini non si confrontano più solo sul palco, ma anche con il giudizio del pubblico. Tra eliminazioni e brani inediti già disponibili su Spotify, la sfida per emergere passa dagli ascolti in streaming e dai follower mensili, diventando un indicatore concreto di popolarità e successo tra i fan. Ecco la classifica dettagliata, tra chi conquista il pubblico e chi fatica a emergere. Sabato 21 marzo 2026 ha segnato l’avvio della fase serale di Amici di Maria De Filippi, giunto alla sua 25ª edizione. 🔗 Leggi su Novella2000.it

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