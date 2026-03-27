Che beffa per la Juve va all’Atletico Madrid per 50 milioni

La Juventus ha finalizzato la cessione di un suo calciatore all'Atletico Madrid per una cifra di 50 milioni di euro. La trattativa si è conclusa nelle ultime ore e rappresenta una perdita significativa per il club. La partenza del giocatore potrebbe avere ripercussioni sulla rosa in vista della prossima stagione.

Batosta pesantissima per la Juventus che rischia di salutare definitivamente un grande nome la prossima estate. In attesa di tornare in campo contro il Genoa di De Rossi, arrivano pessime notizie per la Juventus dal calciomercato. I bianconeri, infatti, rischiano di dire definitivamente addio a uno dei principali obiettivi in vista della prossima stagione: Mason Greenwood. Greenwood (Ansa) – Calciomercato.it Secondo quanto riportato in queste ore da ‘Gazzetta.it’, l’esterno inglese del Marsiglia sarebbe finito nel mirino dell’ Atletico Madrid: il tecnico Simeone stravede per il 24enne originario di Bradford e adesso la dirigenza dei Colchoneros sarebbe pronta ad accontentare le richieste del club transalpino, con un’offerta molto vicina ai 50 milioni di euro richiesti. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Che beffa per la Juve, va all’Atletico Madrid per 50 milioni Articoli correlati Atletico Madrid su Lookman, colpo da 40 milioni: si va verso la chiusuraL’Atletico Madrid piomba di nuovo su Ademola Lookman ed è pronto a chiudere il colpo di mercato in vista della seconda parte di stagione. Nico Gonzalez Atletico Madrid, quanto manca per il riscatto dell’ex Fiorentina: la Juve aspetta i 32 milionidi Redazione JuventusNews24Nico Gonzalez Atletico Madrid, il riscatto dell’argentino è a un passo: servono ancora poche presenze da 45 minuti per... Aggiornamenti e notizie su Atletico Madrid Temi più discussi: Formula E: Vince Da Costa! Video; Pronostico Barcellona-Newcastle | Champions League 2025/26; Inter-Benfica 2-3: Youth League amara, nerazzurri eliminati ai quarti e portoghesi in semifinale; Bayern Monaco-Atalanta 4-1: gol, highlights e quarti Champions. Champions – Inter, che beffa con l’Atletico Madrid. Atalanta divina, la Dea distrugge l’Eintracht FrancoforteL’Inter perde 2-1 al Metropolitano contro l’Atletico Madrid nella quinta giornata di Champions League: prima sconfitta dopo quattro vittorie consecutive. Un colpo di testa di Gimenez al 93? condanna ... affaritaliani.it Champions League: Atletico Madrid-Inter 2-1La beffa a Madrid viene servita all'ultimo: quando mancano meno di due minuti al triplice fischio, un colpo di testa di Gimenez regala tre punti preziosi all'Atletico e lascia l'Inter ancora con un ... ansa.it TS - Carlos Augusto tentenna sul rinnovo: ci prova la Roma. E c'è l'Atletico Madrid sullo sfondo x.com L’Atletico Madrid vuole evitare di far scattare l’obbligo di riscatto per Nico Gonzalez Il club spagnolo non avrebbe intenzione di completare le presenze necessarie per il riscatto obbligatorio del giocatore, a riportarlo è Fabrizio Romano sul proprio canale Yo - facebook.com facebook