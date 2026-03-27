Charles Leclerc ammette | Venerdì complicato dobbiamo lavorare sulla prestazione in qualifica

La Ferrari ha concluso la prima giornata di prove a Suzuka in modo insoddisfacente, con il pilota principale che ha riconosciuto un venerdì complicato e ha affermato che bisogna concentrarsi sul miglioramento della prestazione in qualifica. La sessione si è svolta senza grandi risultati, lasciando alcuni dubbi sulla competitività della squadra in vista delle qualifiche. Il team lavorerà per migliorare le prestazioni nelle prossime sessioni.

Una prima giornata non brillantissima per la Ferrari a Suzuka (Giappone), terzo appuntamento del Mondiale 2026 di F1. Sul circuito nipponico la scuderia di Maranello ha dovuto fare i conti con alcuni problemi legati al comportamento della vettura in pista. Entrambe le SF-26 del monegasco Charles Leclerc e del britannico Lewis Hamilton hanno sofferto di sovrasterzo e nella simulazione delle qualifiche non hanno estratto la prestazione attesa. Un aspetto su cui ci si dovrà concentrare in vista delle prove libere 3 di domani, che precederanno il time-attack che definirà lo schieramento di partenza della gara giapponese. Leclerc, da questo punto... 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Charles Leclerc ammette: “Venerdì complicato, dobbiamo lavorare sulla prestazione in qualifica” Articoli correlati Charles Leclerc ammette: “Su questa pista sono pessimo in qualifica, ma domani l’obiettivo è vincere”Charles Leclerc fatica a trovare la quadra sul circuito di Shanghai ma riesce comunque a limitare i danni nelle qualifiche per il Gran Premio di Cina... Charles Leclerc sconsolato: “E’ il distacco che mi aspettavo dalla Mercedes, dobbiamo lavorare”Si conclude con la pole position di George Russell la qualifica del Gran Premio di Australia 2026, primo appuntamento del Mondiale F1. Aggiornamenti e contenuti dedicati a Charles Leclerc Temi più discussi: F1 2026, Vasseur ammette le difficoltà di Leclerc: Auto non adatte al suo stile; Frederic Vasseur ammette: Queste nuove macchine non si adattano allo stile di guida di Leclerc, ma ci sta lavorando; Ferrari, Vasseur ammette: Lo stile di Leclerc non si sposa con le auto 2026, ma...; La F1 cambia le regole in qualifica a Suzuka e Charles Leclerc le boccia seduta stante: Vogliamo spingere. E Max Verstappen sfancula un giornalista. Leclerc: Venerdì complicato. Passo buono, ma siamo lontani dai primiIl commento di Charles Leclerc alle prime prove libere a Suzuka. Il monegasco ha chiuso le due sessioni al quinto posto ... formulapassion.it Leclerc sbalordito dalla vera Mercedes nelle FP2 a Melbourne: È impressionante. Spero di sbagliarmiDopo le FP2 del GP d'Australia F1 2026, Charles Leclerc ammette la forza della Mercedes sul passo gara: Ferrari in crescita, ma la W17 ha impressionato ... fanpage.it Anche in Formula 1 sono tutti pazzi per I Soliti Idioti… e da sempre! @francesco_mandelli ci ha raccontato come Charles Leclerc fosse fan de I Soliti Idioti già da tempo, molto prima di diventare quello che è oggi. Vuoi vedere l’episodio completo - facebook.com facebook