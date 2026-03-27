Charles Leclerc ammette | Venerdì complicato dobbiamo lavorare sulla prestazione in qualifica

Da oasport.it 27 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Ferrari ha concluso la prima giornata di prove a Suzuka in modo insoddisfacente, con il pilota principale che ha riconosciuto un venerdì complicato e ha affermato che bisogna concentrarsi sul miglioramento della prestazione in qualifica. La sessione si è svolta senza grandi risultati, lasciando alcuni dubbi sulla competitività della squadra in vista delle qualifiche. Il team lavorerà per migliorare le prestazioni nelle prossime sessioni.

Una prima giornata non brillantissima per la Ferrari a Suzuka (Giappone), terzo appuntamento del Mondiale 2026 di F1. Sul circuito nipponico la scuderia di Maranello ha dovuto fare i conti con alcuni problemi legati al comportamento della vettura in pista. Entrambe le SF-26 del monegasco Charles Leclerc e del britannico Lewis Hamilton hanno sofferto di sovrasterzo e nella simulazione delle qualifiche non hanno estratto la prestazione attesa. Un aspetto su cui ci si dovrà concentrare in vista delle prove libere 3 di domani, che precederanno il time-attack che definirà lo schieramento di partenza della gara giapponese. Leclerc, da questo punto... 🔗 Leggi su Oasport.it

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