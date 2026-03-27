chanel totti volto rivelazione di pechino express

Chanel Totti, 19 anni, si è distinta come protagonista di Pechino Express, dimostrando carattere e fermezza durante la trasmissione. In alcune scene si è commossa, in particolare dopo aver incontrato una bambina che le ha ricordato la sorella più giovane. La sua presenza nel programma ha attirato l’attenzione del pubblico, facendo emergere la sua personalità.

Chanel Totti è la vera rivelazione di Pechino Express. A 19 anni mostra personalità e determinazione, ma anche tanta dolcezza, palesata mentre si commuove nel programma, dopo aver incontrato una bambina che le ricorda la sorella più piccola. La figlia di Ilary Blasi e Francesco Totti ha conquistato il pubblico di Pechino Express, lo show itinerante che ha ingaggiato nel cast la giovane universitaria che studia comunicazione. Chanel ha infatti deciso di partecipare al reality per mettersi alla prova e raccontarsi al mondo. Il suo è stato un debutto televisivo inaspettato. Convinta a partecipare al programma dall’amico Filippo Laurino, con cui forma il duo “I Raccomandati”, ha dovuto affrontare la sfida del cibo e dell’adattamento, a cui non è certo abituata. 🔗 Leggi su 361magazine.com

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