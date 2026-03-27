Secondo capitolo delle cene sensoriali proposte dal ristorante Nello di San Casciano Val di Pesa. Dopo la vista, è la volta dell’udito: un percorso di incastri, giochi e fragori che scandisce la degustazione, trasformando i suoni in veri e propri ingredienti. Lo sviluppo di questo progetto, guidato da Chiara Zanetti e Federico Migliori, porterà alla selezione di alcuni piatti destinati a confluire in una carta ad hoc, pensata per coinvolgere in modo integrale tutti i sensi. L’incontro tra i due — lei direttrice di sala e pastry chef, originaria di Pordenone; lui chef fiorentino — risale al 2017, alla Boscolo Etoile Academy. Soci nella vita e nel lavoro, hanno viaggiato a lungo in Italia prima di trovare la propria dimensione sulle colline del Chianti Fiorentino. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

© Firenzetoday.it - Cene a tema sensoriale, verso il menù del sesto senso \ FOTO

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