Durante una tappa impegnativa, il ciclista danese di 29 anni ha conquistato la vittoria in salita, centrando anche il cambio di maglia. Ha staccato gli avversari, tra cui il campione del mondo, che si è posizionato in sesta posizione a oltre un minuto e mezzo di distanza. Al suo inseguimento, il secondo classificato si è fermato a 50 secondi.

Ancora Jonas Vingegaard, una sentenza in questo inizio di stagione. Il 29enne danese della Visma-Lease Bike, atteso al debutto al Giro d’Italia, si era già aggiudicato la Parigi-Nizza e oggi ha imposto la propria legge nel primo arrivo in salita della Volta Catalunya, a Coll de Pall, dopo che il nostro Giulio Ciccone aveva tentato un attacco da lontano. Vingegaard, giunto a 45 successi da pro’, ha preceduto di 50” l’austriaco della Decathlon Felix Gall, mentre a 1’01” è arrivato terzo Lenny Martinez (Fra, Bahrain) a 1'01”. Sesto Remco Evenepoel a 1’38”. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Catalunya, show di Vingegaard: vince in salita e si prende la maglia

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