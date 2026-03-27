Il professor Castellacci è intervenuto a Radio Tutto Napoli per commentare l’infortunio di Lukaku, sottolineando che il processo di guarigione non è influenzato dalla dimensione fisica del giocatore. Ha inoltre precisato che la scelta di non sottoporsi all’intervento chirurgico non dipende da questioni di statura o forza fisica, ma da considerazioni mediche specifiche.

A Radio Tutto Napoli: "Che tu sia possente o più esile, resta sempre una questione di cicatrizzazione. I medici hanno deciso di non operarlo perché il muscolo non era rotto. Può essere una strategia vincente, ma può anche risultare inefficace" Mg Verona 28022026 - campionato di calcio serie A Hellas Verona-Napoli foto Matteo GribaudiImage Sport nella foto: Romelu Lukaku Intervenuto a Radio Tutto Napoli, il professor Castellacci ha espresso la sua opinione riguardo l’infortunio di Lukaku e la scelta di non operarsi. Un passaggio anche sul Napoli: vogliamo comprendere la differenza tra terapia conservativa e intervento chirurgico in caso di lesione. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Castellacci sfata un mito: “Lukaku? Il processo di guarigione non dipende dalla grandezza del fisico”

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