Caso Signorini-Corona | Tribunale Ordina Rimozione Video Diffamatori

Il Tribunale di Milano ha emesso un’ordinanza per la rimozione di un video diffamatorio che coinvolge l’ex paparazzo e il giornalista. Fabrizio Corona è stato condannato per aver diffuso contenuti che ledono l’onore di Signorini, attraverso la piattaforma online Falsissimo. La decisione giudiziaria ordina la rimozione immediata del materiale.

Romina Power contro l’allontanamento di Catherine Birmingham dai figli: «Come si può separare una mamma dai suoi figli?» Il giudice di Milano condanna Fabrizio Corona per contenuti lesivi dell’onore del giornalista Alfonso Signorini, diffusi su Falsissimo. Sanzione di 750 euro per violazione. Il Tribunale di Milano, con ordinanza collegiale del 19 marzo 2026, ha accolto quasi totalmente il ricorso di Alfonso Signorini contro Fabrizio Corona. I video e messaggi audio pubblicati dall’ex re dei paparazzi nella sua trasmissione Falsissimo sono stati definiti “lesivi dell’onore, della reputazione e della riservatezza”. Mancano i requisiti di verità, pertinenza e continenza per giustificare il diritto di cronaca o di critica. 🔗 Leggi su Lawebstar.it

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