Caso Orlandi udienza record in Commissione per Accetti Possibili nuovi sviluppi

Si è conclusa dopo sette ore l’audizione di Marco Fassoni Accetti davanti alla Commissione bicamerale d’inchiesta sulle scomparse di Mirella Gregori ed Emanuela Orlandi, presieduta dal senatore Andrea De Priamo e svoltasi a Palazzo San Macuto. L’intera udienza si è svolta in modo riservato, senza la presenza di pubblico o media. La durata e la segretezza dell’incontro hanno alimentato nuove ipotesi su possibili sviluppi nel caso Orlandi.

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