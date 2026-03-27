Caso Orlandi Accetti parla per sei ore in Commissione L'avvocato | È in buona fede vuole dare spunti

L'avvocato di Accetti ha testimoniato per sei ore davanti alla commissione d'inchiesta sulle scomparse di Orlandi e Gregori. Durante l'audizione, ha affermato che il suo assistito si trova in buona fede e che le sue dichiarazioni forniscono spunti utili per le indagini. Il legale ha anche sottolineato che le versioni fornite sono verificabili e ha chiesto alla magistratura di proseguire con le indagini.

Audizione fiume per Accetti con la commissione d'inchiesta Orlandi-Gregori. Il legale: "Versioni riscontrabili, ora indaghi la magistratura". 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati “Caso Orlandi, depistaggi come Ustica: le indagini portano in Vaticano”: Malerba parla in commissioneFra le persone convocate in commissione d'inchiesta Orlandi-Gregori, oltre a personaggi dei BMovie e a una compagna di classe di Mirella, anche il... Leggi anche: Emanuela Orlandi, oggi Marco Accetti in commissione. Il fratello Pietro: “Perdita di tempo” Tutti gli aggiornamenti su Caso Orlandi Temi più discussi: Emanuela Orlandi, il reo confesso Marco Accetti interrogato per 7 ore in commissione parlamentare. Al setaccio depistaggi, bugie e possibili complici (donne); Ho partecipato al rapimento di Emanuela Orlandi. Convocato Marco Accetti, il fotografo reo confesso. Tutte le prove (e i dubbi); Emanuela Orlandi, oggi Marco Accetti in commissione. Il fratello Pietro: Perdita di tempo; Emanuela Orlandi, Accetti interrogato in commissione. L'avvocato: Non è un mitomane ma dà spunti utili. Caso Orlandi, il reo confesso Marco Accetti interrogato per 7 ore in commissione parlamentare. Al setaccio depistaggi, bugie e possibili complici (donne)Lunghissima audizione dell'ex indagato, che ha risposto a tutte le domande e presentato «aggiornamenti» al memoriale. L'avvocato: «Sembra il caso Ustica». Morto Vittorio Baioni, l'ex Nar tirato in bal ... roma.corriere.it Emanuela Orlandi, Accetti interrogato in commissione. L'avvocato: «Non è un mitomane ma dà spunti utili»Si è svolta davanti alla Commissione parlamentare d’inchiesta sui casi di Emanuela Orlandi e Mirella Gregori l’audizione di ... msn.com La morte di Vittorio Baioni riapre interrogativi nel caso Orlandi L’uomo aveva negato ogni coinvolgimento e di aver scritto a Pietro Orlandi, ma secondo l’avvocata della famiglia resta un punto da chiarire: qualcuno avrebbe usato il suo nome per inviare letter - facebook.com facebook Caso Orlandi, morto in Libia l'ex Nar Vittorio Baioni: era stato coinvolto nella pista inglese. Oggi l'audizione di Marco Accetti x.com