Caso Bruzzone-Sionis | ‘Richiesta di archiviazione a Roma’ cosa succede ora

In Roma, la Procura ha presentato una richiesta di archiviazione relativa al caso Bruzzone-Sionis. La decisione arriva mentre il caso continua a ricevere molta attenzione da parte dei media. Al momento, non ci sono ulteriori sviluppi ufficiali o provvedimenti giudiziari successivi alla richiesta di archiviazione. La vicenda rimane sotto osservazione fino a eventuali nuove comunicazioni ufficiali.

Caso Bruzzone-Sionis: cosa emerge dalla richiesta di archiviazione della Procura di Roma?. Una richiesta di archiviazione che arriva nel pieno di una tempesta mediatica. Ma con un elemento da chiarire subito: la notizia è stata resa pubblica direttamente da Roberta Bruzzone attraverso il suo profilo Instagram. È la criminologa, infatti, a riferire che la Procura di Roma avrebbe sottoscritto la richiesta di archiviazione nei suoi confronti, nell’ambito delle accuse mosse da Elisabetta Sionis. Un passaggio che, allo stato, rappresenta una posizione della Procura ma non ancora una decisione definitiva del giudice. Le accuse a Bruzzone: cosa le è stato contestato?. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

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