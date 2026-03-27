Caserta piange la scomparsa di Valentina D’Andria, figura nota per il suo impegno nel sociale e per il suo ruolo di professionista. La notizia ha suscitato cordoglio tra amici, colleghi e cittadini, che ricordano la sua attività e il contributo dato alla comunità locale. La salma sarà sepolta oggi nel cimitero cittadino, dove si terranno i funerali.

Stimata professionista era molto impegnata nel sociale. Il ricordo commosso di Polity Design La città di Caserta è in lutto per la scomparsa di Valentina D’Andria, stimata professionista e molto impegnata nel sociale. A ricordarla il gruppo di Polity Design che anima con le sue iniziative il Capoluogo. “Valentina D’Andria se ne è andata - si legge in un commosso ricordo sui social - Era una compagna di strada di Polity Design impegnata con tutta sé stessa nel nostro cammino di sognare una Caserta e un’Italia migliore per i nostri figli e per tutti noi. Abbiamo cominciato insieme e abbiamo condiviso tutto della creazione di questa famiglia così particolare, piccola, ma nello stesso tempo così apprezzata in giro per il Paese”. 🔗 Leggi su Casertanews.it

© Casertanews.it - Caserta è in lutto per la scomparsa di Valentina D'Andria

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