Caserma fatiscente e ritardi per quella nuova la sindaca | Solidarietà all' Arma il Comune a disposizione per aiutare i militari

L’amministrazione comunale di Riccione ha risposto all’allarme lanciato dal sindacato Unarma riguardo alle condizioni della sede dei Carabinieri, descrivendola come fatiscente. La sindaca ha espresso solidarietà ai militari e ha confermato che il Comune è disponibile a offrire supporto. Contestualmente, si segnala che i lavori per la nuova caserma sono ancora in ritardo, mentre l’attuale struttura resta in condizioni critiche.

Daniela Angelini: "L'amministrazione ha fatto il suo dovere per realizzare la sua struttura, l'iter è bloccato a livello statale per il reperimento dei fondi necessari a coprire l’intero quadro economico dell’opera" L’Amministrazione comunale di Riccione interviene con fermezza a seguito dell’allarme lanciato dal sindacato Unarma, che ha denunciato le condizioni critiche e “fatiscenti” in cui versa l’attuale sede della Compagnia dei Carabinieri, arrivando a proporre il trasferimento del presidio a Misano Adriatico. La sindaca Daniela Angelini esprime piena solidarietà alle donne e agli uomini dell'Arma, sottoscrivendo... 🔗 Leggi su Riminitoday.it © Riminitoday.it - Caserma fatiscente e ritardi per quella nuova, la sindaca: "Solidarietà all'Arma, il Comune a disposizione per aiutare i militari" Articoli correlati Nuova caserma, Fratelli d'Italia incontra la sindaca Angelini: "Pronti a dare il nostro contributo"Stefano Paolini, capogruppo consiliare di Fratelli d’Italia a Riccione: "L’incontro si è svolto in un clima di collaborazione, con l’obiettivo... La sindaca Angelini: : "Andiamo avanti uniti per la nuova caserma""I ritardi nella realizzazione della nuova caserma erano dovuti al reperimento dei fondi. Altri aggiornamenti su Caserma fatiscente Riccione, problema Caserma dei Carabinieri: È fatiscenteLa situazione per la nuova struttura destinata a ospitare gli uffici dell'Arma è in stallo, preoccupazione del sindacato ... altarimini.it Caserma in ritardo. Il deputato Gnassi porta il caso a RomaSulla nuova caserma lo Stato di è eclissato. Ad attaccare il governo sulle attese per la nuova caserma dei carabinieri di Riccione è il deputato del Pd, Andrea Gnassi, dopo l’affondo della sindaca ... ilrestodelcarlino.it