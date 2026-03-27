Caserma fatiscente e ritardi per quella nuova la sindaca | Solidarietà all' Arma il Comune a disposizione per aiutare i militari

Da riminitoday.it 27 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L’amministrazione comunale di Riccione ha risposto all’allarme lanciato dal sindacato Unarma riguardo alle condizioni della sede dei Carabinieri, descrivendola come fatiscente. La sindaca ha espresso solidarietà ai militari e ha confermato che il Comune è disponibile a offrire supporto. Contestualmente, si segnala che i lavori per la nuova caserma sono ancora in ritardo, mentre l’attuale struttura resta in condizioni critiche.

Daniela Angelini: "L'amministrazione ha fatto il suo dovere per realizzare la sua struttura, l'iter è bloccato a livello statale per il reperimento dei fondi necessari a coprire l’intero quadro economico dell’opera" L’Amministrazione comunale di Riccione interviene con fermezza a seguito dell’allarme lanciato dal sindacato Unarma, che ha denunciato le condizioni critiche e “fatiscenti” in cui versa l’attuale sede della Compagnia dei Carabinieri, arrivando a proporre il trasferimento del presidio a Misano Adriatico. La sindaca Daniela Angelini esprime piena solidarietà alle donne e agli uomini dell'Arma, sottoscrivendo... 🔗 Leggi su Riminitoday.it

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