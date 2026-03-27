casa bianca armi spostate da kiev al medio oriente

Recenti notizie indicano che armi provenienti da Kiev sono state trasferite nel Medio Oriente. La guerra in Iran e quella in Ucraina appaiono legate da collegamenti sempre più evidenti, anche se ancora non completamente definiti. Le mosse militari e le forniture di armamenti sembrano contribuire a creare un sistema di conflitti che coinvolge diverse regioni.

La guerra grande Anche la Nato scorda l'Ucraina, mentre da Mosca arrivano attacchi fra i più violenti dall'inizio della guerra. Zelensky: Washington «vuole la cessione del Donbass» La guerra grande Anche la Nato scorda l'Ucraina, mentre da Mosca arrivano attacchi fra i più violenti dall'inizio della guerra. Zelensky: Washington «vuole la cessione del Donbass» Se leggi il manifesto da 5 minuti o da 10 anni, speriamo comunque che ti abbia dato una conoscenza che vale almeno 4 €. Dal 1971 come te siamo ancora persone libere, non raccogliamo i tuoi dati e non usiamo algoritmi. Meno del 2% dei nostri utenti dona, se il manifesto ti ha dato una conoscenza che vale almeno 4 €, dona oggi. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

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