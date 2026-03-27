Il Comune di Foggia ha deciso di estendere il servizio di rilascio e rinnovo della carta d’identità a domicilio anche agli utenti delle strutture socio-sanitarie presenti sul territorio. Questa novità riguarda sia il rilascio iniziale che il rinnovo della documentazione, offrendo così un'ulteriore possibilità di accesso ai servizi per le persone che si trovano in queste strutture.

Il Comune di Foggia amplia i servizi di prossimità, estendendo il rilascio e il rinnovo della carta d’identità a domicilio anche agli ospiti delle strutture socio-sanitarie presenti sul territorio. “L’obiettivo è garantire un accesso effettivo e uniforme ai servizi anagrafici, rimuovendo gli ostacoli legati alla mobilità e alle condizioni personali dei cittadini - dichiara la sindaca Maria Aida Episcopo -. Interveniamo su un ambito concreto della vita quotidiana, assicurando che anche chi si trova in condizioni di limitazione possa esercitare pienamente i propri diritti. È un’azione che rafforza il principio di equità nell’erogazione dei servizi pubblici e che consolida un modello organizzativo più attento alle esigenze reali della comunità, con particolare riguardo alle fasce più esposte”. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

© Foggiatoday.it - Carta d’identità, ampliato il servizio domiciliare anche nelle strutture socio-sanitarie

Articoli correlati

Strutture socio-sanitarie e assistenziali: più ospiti, divario Nord-SudCapaccio Paestum, Paestum Energia Futura Srl: “In Via Gaiarda un impianto a biometano per trasformare i reflui bufalini” Sant’Andrea di Conza:...

Lavori di pubblica utilità. Nelle nostre strutture sanitarie inserite 280 persone in 5 anniSono state circa 280 le persone che dal 2021 al 2025 sono state accolte dall’Aou e dall’Ausl di Modena per lo svolgimento di percorsi di lavoro di...

Tutto quello che riguarda Carta d'identità ampliato il servizio...

Discussioni sull' argomento L’anagrafe di Olgiate al servizio dei cittadini per la nuova Carta d’identità; Sommatino. Dal 1° aprile ampliato orario apertura del servizio per la sostituzione del documento d’identità cartaceo con quello elettronico.

Carta identità, dal 3 agosto sarà valida solo l'elettronicaRafforzati i servizi e ampliati gli orari degli sportelli, per consentire ai cittadini il rinnovo del documento: da domani ogni venerdì dalle 14:30 alle 18 e dal 9 aprile ogni giovedì, dalle 14.30 all ... lavocedigenova.it

Carta d’Identità Elettronica: Fasano potenzia il servizioFASANO – L’Amministrazione comunale di Fasano annuncia l’avvio di un piano straordinario di potenziamento per il rilascio della Carta d’Identità ... osservatoriooggi.it

Buongiorno, vorrei sapere se a qualcuno sia capitato di ricevere il rimborso spese, pur avendo la carta postepay bloccata. Grazie - facebook.com facebook

GdS - Frattesi la carta per Koné: l' #Inter all'assalto del francese della Roma x.com