Carovita Viterbo seconda nel Lazio | stangata da 395 euro per famiglia

A Viterbo, l'inflazione ha portato a un incremento dei costi di circa 395 euro all’anno per ogni famiglia, rendendo la città la seconda nel Lazio con il maggior aumento delle spese. I dati evidenziano come l’aumento dei prezzi abbia avuto un impatto significativo sui bilanci domestici, rendendo più difficile la gestione delle spese quotidiane.

Rincari record nei primi mesi del 2026: pesa spesa, ristorazione e affitti. L'analisi dell'Unione nazionale consumatori tra i costi per le famiglie nella Tuscia e il confronto con le altre province della regione Viterbo si conferma una delle città del Lazio dove l'aumento dei prezzi pesa di più sulle tasche dei residenti. Secondo le ultime rilevazioni dell'Unione nazionale consumatori, la spesa media annua per una famiglia tipo nel capoluogo della Tuscia è cresciuta in modo significativo rispetto allo scorso anno.?L'inflazione a Viterbo si è attestata al +1,7%, un dato che tradotto in termini monetari significa un esborso supplementare di circa 395 euro all'anno per ogni nucleo familiare. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it © Viterbotoday.it - Carovita, Viterbo seconda nel Lazio: stangata da 395 euro per famiglia Articoli correlati Carovita, in Toscana stangata da oltre 700 euro a famigliaFirenze, 16 gennaio 2026 – Carrello della spesa sempre più salato, ma non mancano rialzi nei trasporti e servizi. Leggi anche: Bollette luce e gas, stangata nel Lazio ma Viterbo resiste: quanto costa l'energia