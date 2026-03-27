Carlos Augusto con lo stop al rinnovo ecco le prime pretendenti | ci sono Roma e…

Il futuro di Carlos Augusto resta al centro delle attenzioni a Viale della Liberazione, dove il club nerazzurro sta valutando la situazione legata al rinnovo del contratto. Con la decisione di non prolungare l’accordo, sono iniziate a circolare le prime ipotesi su possibili destinazioni, tra cui la Roma. La società interista sta monitorando da vicino le evoluzioni di questa situazione, senza ancora prendere decisioni definitive.

In Viale della Liberazione tiene banco il futuro di Carlos Augusto, un vero e proprio rebus tattico e contrattuale per la dirigenza dell’ Inter. Il laterale brasiliano, protagonista di prestazioni sempre affidabili, si trova davanti a una scelta cruciale per la propria carriera. Nonostante l’importanza strategica nello scacchiere di Cristian Chivu, il classe 1999 fatica a trovare una maglia da titolare con la continuità che desidererebbe. Questa situazione di incertezza ha messo in stand-by il prolungamento del contratto, portando il calciatore e il suo entourage a valutare con attenzione ogni mossa per il prossimo futuro. L’ Inter, dal canto suo, ha già mosso passi concreti per blindare il suo jolly mancino. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

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