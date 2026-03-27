Careggi | Daniela Matarrese confermata direttore generale

Il presidente della Regione Toscana ha ufficialmente confermato Daniela Matarrese nel ruolo di direttore generale dell'azienda ospedaliero-universitaria di Careggi a Firenze. La nomina era stata annunciata in precedenza e ora è stata resa definitiva con l'atto formale. La decisione riguarda la gestione dell'ospedale e delle attività legate all'università collegata.

FIRENZE – Il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani ha confermato Daniela Matarrese nel ruolo di direttore generale dell’azienda ospedaliero-universitaria di Careggi di Firenze. Nei giorni scorsi era arrivato il parere positivo del Consiglio regionale attraverso la Commissione Sanità. Nel nominarla, Giani ha motivato così la scelta: “Ho scelto Daniela Matarrese per la profonda conoscenza dell’ambito ospedaliero, del sistema sanitario regionale, per la spiccata capacità manageriale e per la profonda umanità espressa nei rapporti all’interno di un sistema complesso nel quale convivono il personale universitario e quello dell’azienda.... 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Careggi: Daniela Matarrese confermata direttore generale Articoli correlati Sanità, Daniela Matarrese confermata dal presidente Giani nel ruolo di direttore generale dell’Aou CareggiIl governatore GIani: "Scelta a garanzia anche dello sviluppo di progetti e strategie che saranno sviluppati nei prossimi mesi" FIRENZE – Daniela... Sicilbanca rafforza la direzione generale: Patrizia Mancino nominata vice direttore generaleSicilbanca compie un ulteriore passo nel percorso di evoluzione organizzativa e manageriale, con la nomina di Patrizia Mancino a vice direttore... Aggiornamenti e notizie su Daniela Matarrese Temi più discussi: Daniela Matarrese confermata alla guida di Careggi dal presidente Giani; Dg di Careggi; Sanità, via libera alla conferma di Matarrese a Careggi; Argomento: Daniela Matarrese. Sì all’unanimità alla riconferma di Daniela Matarrese alla guida di CareggiParere favorevole, da parte della commissione Sanità presieduta da Matteo Biffoni (Pd), alla conferma di Daniela Matarrese nel ruolo di Direttore generale ... gonews.it Sanità, Daniela Matarrese confermata dal presidente Giani nel ruolo di direttore generale dell'Aou CareggiFIRENZE - Daniela Matarrese è stata confermata dal presidente Eugenio Giani nel ruolo di direttore generale dell'azienda ospedaliero-universitaria di Careggi di Firenze. Nei giorni scorsi era arrivato ... msn.com Sanità, Daniela Matarrese confermata dal presidente Giani nel ruolo di direttore generale dell’Aou Careggi - facebook.com facebook