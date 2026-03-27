Cardillo buca nell' asfalto pericolosa | Centinaia di euro di danni per la mia auto

Da palermotoday.it 27 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In via Fabio Besta, tra Cardillo e Tommaso Natale, si segnalano diverse buche nell’asfalto. Recentemente, un’automobile ha subito danni ingenti a causa di una di queste irregolarità, provocando un impatto che ha causato danni stimati in diverse centinaia di euro. La presenza di buche sulla strada rappresenta un problema per i veicoli che transitano in quella zona.

Si segnalano la presenza di buche sull’asfalto in via Fabio Besta, tra Cardillo e Tommaso Natale, dove si è verificato un episodio che ha causato ingenti danni a un’autovettura in transito, a seguito dell’impatto con una delle suddette irregolarità del manto stradale. Ho dovuto spendere centinaia. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

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© Palermotoday.it - Cardillo, buca nell'asfalto pericolosa: "Centinaia di euro di danni per la mia auto"

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Via Cappuccini, l'asfalto si apre: auto finisce dentro a un'enorme bucaL'episodio è avvenuto stamattina nel tratto tra piazza Indipendenza e via Pindemonte.

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