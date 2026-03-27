Cardillo buca nell' asfalto pericolosa | Centinaia di euro di danni per la mia auto

In via Fabio Besta, tra Cardillo e Tommaso Natale, si segnalano diverse buche nell’asfalto. Recentemente, un’automobile ha subito danni ingenti a causa di una di queste irregolarità, provocando un impatto che ha causato danni stimati in diverse centinaia di euro. La presenza di buche sulla strada rappresenta un problema per i veicoli che transitano in quella zona.