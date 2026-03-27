Nel carcere di Montacuto, sono state avviate indagini riguardo a un vasto traffico di telefonini. Complessivamente, 23 persone, tra cui alcuni ex detenuti, sono state coinvolte nel procedimento giudiziario. L'inchiesta si concentra sulla presenza e la gestione di dispositivi mobili all’interno della struttura penitenziaria. Le autorità hanno notificato le accuse a carico dei sospettati.

ANCONA - Maxi giro di telefonini nel carcere di Montacuto: 23 detenuti (alcuni ormai ex) finiscono sotto accusa. L’indagine della Polizia penitenziaria era culminata nell’estate del 2023, con il sequestro di varie sim card e almeno dieci diversi cellulari, utilizzati indebitamente per parlare con l’esterno. Ieri mattina si è tenuta per gli imputati l’udienza pre-dibattimentale davanti al giudice Paola Moscaroli. Il fascicolo si è diviso in più filoni: per nove è stata disposta la prosecuzione del giudizio, mentre due imputati hanno patteggiato pene fino a otto mesi. Per altri tre detenuti è stato disposto il non luogo a procedere: due sono irreperibili, uno è stato nel frattempo espulso dall’Italia. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it

© Corriereadriatico.it - Carcere di Montacuto, maxi giro di telefonini: sotto accusa 23 detenuti (alcuni ormai ex)

Articoli correlati

Leggi anche: Follia nel carcere di Frosinone: agente ferito da alcuni detenuti

Tutto quello che riguarda Carcere di Montacuto maxi giro di...

C'è la nebbia, detenuto scavalca la rete di recinzione del carcere e cerca di evadere: bloccato dalla polizia penitenziaria a MontacutoANCONA - Tentativo di evasione sventato questa mattina nel carcere di Ancona Montacuto grazie al tempestivo intervento della Polizia Penitenziaria: un detenuto di 26 anni, originario dello Sri Lanka, ... corriereadriatico.it

Pestaggi e roghi, Montacuto esplode: brande finite, in carcere si dorme sul pavimentoANCONA Una bomba pronta ad esplodere. Nel carcere di Montacuto le prime micce di una situazione ormai emergenziale si sono già accese. Il primo problema: il sovraffollamento cronico. Stando ai dati ... corriereadriatico.it