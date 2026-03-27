Caravaggio rinnovata la convenzione a tre per la polizia locale | Vassalli confermata comandante

È stata firmata una nuova convenzione tra i tre Comuni coinvolti per la gestione condivisa del servizio di polizia locale. La collaborazione riguarda le attività di vigilanza e sicurezza sul territorio. La convenzione rinnova l’accordo precedente e conferma la permanenza del comandante in carica, che continuerà a guidare il reparto nelle operazioni quotidiane. La decisione interessa le operazioni di polizia nei tre comuni.

Caravaggio. È stata sottoscritta la nuova convenzione per la gestione associata del servizio di polizia locale tra i Comuni di Caravaggio, Fornovo San Giovanni e Mozzanica. L’accordo segna la continuità del percorso condiviso tra le amministrazioni e conferma alla guida del Distretto della Polizia Locale Bassa Bergamasca Occidentale la comandante Cristiana Vassalli. “Ringrazio i sindaci di Caravaggio, Fornovo san Giovanni e Mozzanica per aver rinnovato la convenzione della gestione associata del servizio di polizia locale e per avermi confermato al comando del Distretto di Polizia Locale Bassa Bergamasca Occidentale – dichiara la comandante –. 🔗 Leggi su Bergamonews.it Articoli correlati Un nuovo Comandante per la Polizia locale della PedemontanaSi chiama Giovanni Saviano ed è il nuovo comandante del Corpo di Polizia locale dell’Unione Pedemontana Parmense che raccoglie il testimone da Vito... Flussi video, cartografia e geolocalizzazione: ecco com'è stata rinnovata la centrale operativa della polizia localeInvestimento di 170 mila euro, introdotto un muovo software gestionale in grado di coordinare e monitorare in tempo reale le attività delle pattuglie... Aggiornamenti e contenuti dedicati a Caravaggio rinnovata la convenzione a... Argomenti discussi: Caravaggio, rinnovata la convenzione a tre per la polizia locale: Vassalli confermata comandante. Caravaggio, rinnovata la convenzione a tre per la polizia locale: Vassalli confermata comandanteAccordo con Fornovo San Giovanni e Mozzanica per rafforzare il servizio sul territorio. Fuori (al momento) Pagazzano e Brignano ... bergamonews.it Polizia Locale Bassa Bergamasca Occidentale: da aprile convenzione a tre. Fuori (per ora) Pagazzano e BrignanoVia libera allo schema che sostituirà la convenzione in scadenza il 19 aprile: l’accordo tra Caravaggio, Fornovo San Giovanni e Mozzanica esclude temporaneamente i due Comuni rimasti senza agenti, ... bergamonews.it