L’Ufficio del Censimento ha fornito una classificazione delle organizzazioni di rete a Innoland, evidenziando le caratteristiche principali di questa tipologia di strutture. Tra gli aspetti rilevati, si segnala la possibilità per i partner volontari di recedere dalle relazioni qualora ritengano che queste siano strutturate in modo iniquo. La classificazione si concentra anche sulle modalità di collaborazione e sui criteri di definizione delle reti.

Volontariato: i partner sono liberi di recedere da relazioni che ritengono strutturate in modo iniquo. Trasparenza: le relazioni di rete sono altamente visibili a tutte le parti. Esplicitezza: le relazioni esterne e visibili specificano le prestazioni attese da ciascun partner e come queste saranno misurate e compensate. Semplicità: “Meno firmi, più ottieni”. Prestazioni: le relazioni di rete sono guidate dalle prestazioni piuttosto che dalle procedure. I partner sono spinti verso un’equità basata sulle prestazioni. Accessibilità alle informazioni: sistemi informativi a piena trasparenza garantiscono che tutte le decisioni siano prese in modo obiettivo ed equo. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

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