Capitanata nella morsa del gelo | crollo delle temperature e nevischio sui Monti Dauni

Nella giornata del 27 marzo 2026, la regione ha registrato un abbassamento drastico delle temperature, accompagnato da nevicate sui Monti Dauni. La protezione civile regionale ha diramato un’allerta gialla valida per 20 ore, coprendo l’intera giornata. La caduta delle temperature ha causato condizioni di gelo intenso, con nevicate che hanno interessato le zone montane.

Emanata nuova allerta meteo ' gialla' della durata di 20 ore. La giornata si è aperta con nevischio sui paesi più alti della provincia (sopra i 600 metri di altitudine), ma senza ripercussioni sulla viabilità stradale Capitanata nella morsa del gelo, a causa del crollo repentino delle temperature. La protezione civile regionale ha emanato una nuova allerta meteo ‘gialla’, per la durata di 20 ore a copertura della giornata odierna, 27 marzo 2026. La giornata si è aperta con nevischio sui paesi più alti della provincia (sopra i 600 metri di altitudine), ma senza ripercussioni sulla viabilità stradale. Ad Alberona, in particolare, fiocchi di neve si sono posati su tetti e automobili in strada. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it © Foggiatoday.it - Capitanata nella morsa del gelo: crollo delle temperature e nevischio sui Monti Dauni Articoli correlati Leggi anche: Parma nella morsa del gelo: oggi temperature tra i 2 e i 4 gradi, zero termico in montagna Italia nel gelo improvviso: neve in pianura e crollo delle temperatureRoma - Un’irruzione artica riporta l’inverno su tutto il Paese con neve a bassa quota, venti forti e un brusco calo termico tra metà settimana e...